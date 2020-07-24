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Через КПВВ "Новотроїцьке" бойовики досі пропускають не всіх - ДПСУ

Через КПВВ "Новотроїцьке" бойовики досі пропускають не всіх - ДПСУ

Київ • УНН

 • 14311 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. КПВВ “Новотроїцьке”, що на Донбасі, функціонує у штатному режимі, пропуск громадян з ТОТУ бойовиками здійснюється повільно. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“КПВВ "Новотроїцьке“ продовжує функціонувати в штатному режимі, щоденно з 7:00 до 20:00. Станом на 12:00 сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке“ до ТОТУ попрямувало 107 осіб і 5 транспортних засобів, а до контрольованої території України — 16 осіб та 2 транспортних засоби. Пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно”, — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники та правозахисники постійно інформують громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

“З контрольованої території України саме бойовики пропускають громадян не щоденно і блокують пропуск для деяких осіб, пропускають лише визначену категорію громадян”, — зауважила помічниця начальника Донецького прикордонного загону — начальник пресслужби Валерія Карпиленко.

Нагадаємо, раніше в ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через пункти пропуску “по списках”.

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