Через КПВВ "Новотроїцьке" бойовики досі пропускають не всіх - ДПСУ

“КПВВ "Новотроїцьке“ продовжує функціонувати в штатному режимі, щоденно з 7:00 до 20:00. Станом на 12:00 сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке“ до ТОТУ попрямувало 107 осіб і 5 транспортних засобів, а до контрольованої території України — 16 осіб та 2 транспортних засоби. Пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно”, — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники та правозахисники постійно інформують громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

“З контрольованої території України саме бойовики пропускають громадян не щоденно і блокують пропуск для деяких осіб, пропускають лише визначену категорію громадян”, — зауважила помічниця начальника Донецького прикордонного загону — начальник пресслужби Валерія Карпиленко.

Нагадаємо, раніше в ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через пункти пропуску “по списках”.



