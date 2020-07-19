В ООС попереджають: бойовики пропускають на ТОТ за "списками"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Керівництво ООС відкрите до здійснення пропускних операцій та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ на Донбасі, але російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через пункти пропуску "по списках". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"У зв’язку з чисельними зверненнями громадян щодо надання можливості перетину лінії розмежування, інформуємо, що керівництво ООС, в тому числі й Державної прикордонної служби, відкриті до здійснення пропускних операцій та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар’їнка", "Новотроїцьке" у визначений час", - повідомили в штабі.
Водночас в штабі ООС підкреслили, що, відповідно до інформації від тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ "по списка".
"У зв’язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - зазначили в штабі ООС.
Як повідомляв УНН, раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що бойовики пропускають через КПВВ “Новотроїцьке” людей, які прямують з тимчасово окупованої території України, партіями та вибірково.