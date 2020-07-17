Через КПВВ “Новотроїцьке” бойовики пропускають людей партіями і вибірково - прикордонники

“Бойовики пропускають через дорожній коридор “Донецьк-Маріуполь” партіями, повільно та вибірково. Сьогодні до 12:00 через КПВВ “Новотроїцьке” до ТОТУ прослідувало 127 осіб і 4 транспортних засобів, з ТОТУ - 24 особи та 4 транспортних засоби. Подорожуючі зазначають, що бойовики пропускають повільно і невеликими партіями осіб, які прямують з тимчасово окупованої території України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження та вибірковість пропуску бойовиками, в тому числі по днях тижня, підтверджується також інформацією тристоронньої контактної групи.

Вказано, що КПВВ “Новотроїцьке” функціонує у штатному режимі щоденно з 7:00 до 20:00, однак зважаючи на дії незаконних збройних формувань, прикордонники інформують охочих вибути на ТОТУ про ризик непропуску.

“Мають місце непоодинокі випадки, коли подорожуючі в очікуванні на пропуск залишаються у “сірій зоні” перед блокпостом бойовиків на ніч, що несе додаткові ризики життю та здоров’ю громадян”, - нагадали у пресслужбі.

Нагадаємо, бойовики продовжують блокувати рух через КПВВ "Мар’їнка".