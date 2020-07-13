Бойовики продовжують блокувати рух через КПВВ "Мар’їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на сьогодні бойовики відновили пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь, проте продовжують блокувати КПВВ "Мар’їнка". Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр Державної прикордонної служби.
"Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, пропуск через лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях на цей час здійснюється через КПВВ "Мар’їнка", "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська". Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованої території України прикордонники оформили близько 100 осіб та 7 транспортних засобів. З боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло 38 осіб та 8 автомобілів.
На цю ж годину через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 710 осіб. До тимчасово окупованої території – 229, до контрольованої території – 481.
"Рух через КПВВ "Мар’їнка" продовжує залишатися заблокованим бойовиками", - додали у прикордонному відомстві.
Як повідомляв УНН, напередодні на лінії розмежування на Донбасі почали функціонувати два КПВВ, у яких бойовики раніше блокували пропуск.
Нагадаємо, з 28 червня пропуск через лінію розмежування здійснювався лише у КПВВ "Станиця Луганська", оскільки всі решту КПВВ блокували бойовики.