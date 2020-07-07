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На лінії розмежування запрацювали КПВВ, які раніше блокували бойовики

На лінії розмежування запрацювали КПВВ, які раніше блокували бойовики

Київ • УНН

 • 16319 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Станом на вівторок, 7 липня, на лінії розмежування на Донбасі почали функціонувати два КПВВ, в яких бойовики раніше блокували пропуск. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Наразі на лінії розмежування функціонують три КПВВ – "Станиця-Луганська", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке". На двох останніх донедавна бойовики блокували пропуск", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що у вівторок пропуск громадян через лінію розмежування на дорожньому коридорі "Маріуполь-Донецьк" дещо активізувався. Зокрема, станом на 12:00 в напрямку тимчасово окупованої території України через КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники оформили близько 150 осіб та 6 транспортних засобів. А з боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло два транспортних засоби та 39 осіб.

"Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" продовжує функціонувати з 07:00 до 20:00. Зазначимо, що російсько-окупаційною адміністрацією продовжується часткове блокування перетинання лінії розмежування – наразі з боку ТОТУ назад повернувся один автомобіль з двома особами", - інформують в пресслужбі.

Крім того повідомляється, що прикордонники та правозахисники роз'яснюють громадянам ризики подорожування через лінію розмежування, попереджають про можливість непропуску з боку окупанта.

Також наголошують – якщо бойовики відмовлять в перетинанні лінії розмежування, залишатися в "сірій зоні" небезпечно через можливі обстріли з боку НЗФ, тому слід негайно повертатися на контрольовану територію України.

Як повідомляв УНН, з 28 червня пропуск через лінію розмежування здійснювався лише у КПВВ “Станиця Луганська”, оскільки всі решту КПВВ блокували бойовики.

Українські Національні Новини

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