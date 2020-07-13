Боевики продолжают блокировать движение через КПВВ "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На сегодня боевики возобновили пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь, однако продолжают блокировать КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр Государственной пограничной службы.
"В соответствии с приказом командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в настоящее время осуществляется через КПВВ" Марьинка "," Новотроицкое "и" Станица Луганская ". Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТУ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей.
По состоянию на это же время через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию - 229, на контролируемую территорию - 481.
"Движение за КПВВ "Марьинка" продолжает оставаться заблокированным боевиками", - добавили в пограничном ведомстве.
Как сообщал УНН, накануне на линии разграничения в Донбассе начали функционировать два КПВВ, в которых боевики ранее блокировали пропуск.
Напомним, с 28 июня пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская", поскольку все остальные КПВВ блокировали боевики.