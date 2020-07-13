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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104466 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 109495 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129754 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101801 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102509 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104354 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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Боевики продолжают блокировать движение через КПВВ "Марьинка"

Боевики продолжают блокировать движение через КПВВ "Марьинка"

Киев  •  УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. На сегодня боевики возобновили пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь, однако продолжают блокировать КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"В соответствии с приказом командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в настоящее время осуществляется через КПВВ" Марьинка "," Новотроицкое "и" Станица Луганская ". Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТУ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей.

По состоянию на это же время через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию - 229, на контролируемую территорию - 481.

"Движение за КПВВ "Марьинка" продолжает оставаться заблокированным боевиками", - добавили в пограничном ведомстве.

Как сообщал УНН, накануне на линии разграничения в Донбассе начали функционировать два КПВВ, в которых боевики ранее блокировали пропуск.

Напомним, с 28 июня пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская", поскольку все остальные КПВВ блокировали боевики.

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