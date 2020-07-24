Через КПВВ "Новотроицкое" боевики до сих пор пропускают не всех - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе функционирует в штатном режиме, пропуск граждан с ВОТУ боевиками осуществляется медленно. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ направилось 107 человек и 5 транспортных средств, а на контролируемую территорию Украины - 16 человек и 2 транспортных средства. Пропуск граждан с ВОТУ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно", - сообщили в ГПСУ.
Отмечается, что пограничники и правозащитники постоянно информируют граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.
"С контролируемой территории Украины именно боевики пропускают граждан не ежедневно и блокируют пропуск для некоторых лиц, пропускают только определенную категорию граждан", - отметила помощница начальника Донецкого пограничного отряда - начальник пресс-службы Валерия Карпиленко.
Напомним, ранее в ООС сообщили, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через пункты пропуска "по спискам".