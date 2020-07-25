ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, использовав минометы калибра 82 мм, а также станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня трижды", - сказал Максим Праута.
Он отметил, что на Луганском направлении около 10:30 враг произвел три выстрела из станкового противотанкового гранатомета в сторону наших позиций близ села Причепиловка.
На Донецком направлении на рассвете противник из минометов калибра 82 мм обстрелял защитников поселка Опытное.
У села Водяное противник применил станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции - контролируемая", - добавил Максим Праута.
Напомним, вчера, 24 июля, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.
Также напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.