ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 17 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалось.
“Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика. Вчора, внаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Своїми активними діями сепаратисти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.
За даними розвідки трьох бойовиків було знищено і трьох поранено.