ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз нарушали режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось. В результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 17 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.
“Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганское, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковка и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Своими активными действиями сепаратисты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.
По данным разведки трех боевиков были уничтожены и трое ранены.