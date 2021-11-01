ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції наших захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Мар'їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.
Реакція української сторони
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували військові.
Нагадаємо
Напередодні газета Washington post повідомила, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Це викликало занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі, які відстежують те, що вони вважають нерегулярними переміщеннями техніки та персоналу на західному фланзі Росії.