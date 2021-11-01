ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
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Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Новоалександровки кафиры совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции наших защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 кафира задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
У Новолуганского русско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
У Зайцева враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошкивского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.
“В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались прежними.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
“Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
Накануне газета Washington post сообщила, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России.