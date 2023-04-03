ООН: від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло майже 8,5 тисяч цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф загинуло 8 451 цивільних осіб. Ще 14 156 осіб отримали поранення, пише УНН з посиланням на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини.
Деталі
У звіті вказані випадки загибелі або поранення цивільних осіб з 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023 року.
Наголошується, що з моменту початку широкомасштабного збройного нападу російської федерації до 2 квiтня 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 22 607 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 8451 загиблий і 14 156 поранених.
Це включає:
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- 18 180 випадків (6567 загиблих і 11 613 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення:
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- У Донецькій і Луганській областях: 9358 випадків (3903 загиблих і 5455 поранених);
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- В інших областях України: 8822 випадки (2664 загиблих і 6158 поранених);
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Також вказано 4427 випадків (1884 загиблих і 2543 поранених) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення:
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- У Донецькій і Луганській областях: 2941 випадок (642 загиблих і 2299 поранених);
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- В інших областях України: 1486 випадків (1242 загиблих і 244 поранених).
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“УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, все ще потребують підтвердження.Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб”, – наголошують в ООН.
Доповнення
За даними Офісу Генерального прокурора, в Україні загинули 465 дитини внаслідок збройної агресії рф.