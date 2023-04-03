ООН: від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло майже 8,5 тисяч цивільних осіб

ukru
18:26 • 16992 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 75922 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 129664 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 154355 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 325957 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 214051 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 191016 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 317328 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458474 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348390 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 185410 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 190180 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 141250 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 102690 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 64204 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 325954 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 317328 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 537241 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 668955 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 689887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 64204 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 102690 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 190180 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222602 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215494 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ООН: від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло майже 8,5 тисяч цивільних осіб

ООН: від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло майже 8,5 тисяч цивільних осіб

Київ • УНН

 • 647166 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф загинуло 8 451 цивільних осіб. Ще 14 156 осіб отримали поранення, пише УНН з посиланням на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини.

Деталі

У звіті вказані випадки загибелі або поранення цивільних осіб з 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023 року.

Наголошується, що з моменту початку широкомасштабного збройного нападу російської федерації до 2 квiтня 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 22 607 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 8451 загиблий і 14 156 поранених.

Це включає:

  • 18 180 випадків (6567 загиблих і 11 613 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення:
  • У Донецькій і Луганській областях: 9358 випадків (3903 загиблих і 5455 поранених);
  • В інших областях України: 8822 випадки (2664 загиблих і 6158 поранених);

Також вказано 4427 випадків (1884 загиблих і 2543 поранених) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення:

  • У Донецькій і Луганській областях: 2941 випадок (642 загиблих і 2299 поранених);
  • В інших областях України: 1486 випадків (1242 загиблих і 244 поранених).

Цитата

“УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, все ще потребують підтвердження.Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб”, – наголошують в ООН.

Доповнення

За даними Офісу Генерального прокурора, в Україні загинули 465 дитини внаслідок збройної агресії рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85