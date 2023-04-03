ООН: с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло почти 8,5 тысяч гражданских лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине с начала полномасштабного вторжения рф погибло 8 451 гражданских лиц. Еще 14 156 человек получили ранения, пишет УНН со ссылкой на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Детали
В отчете указаны случаи гибели или ранения гражданских лиц с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года.
Отмечается, что с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения российской федерации до 2 апреля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 22 607 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 8451 погибший и 14 156 раненых.
Это включает:
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- 18 180 случаев (6567 погибших и 11 613 раненых) на территории, которая контролировалась Правительством на момент наступления гибели или ранения:
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- В Донецкой и Луганской областях: 9358 случаев (3903 погибших и 5455 раненых);
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- В других областях Украины: 8822 случая (2664 погибших и 6158 раненых);
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Также указано 4427 случаев (1884 погибших и 2543 раненых) на территории, которая была оккупирована российской федерацией на момент наступления гибели или ранения:
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- В Донецкой и Луганской областях: 2941 случай (642 погибших и 2299 раненых);
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- В других областях Украины: 1486 случаев (1242 погибших и 244 раненых).
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“УВКПЧ ООН считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданских лиц, все еще нуждаются в подтверждении. Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц”, – отмечают в ООН.
Дополнение
По данным Офиса Генерального прокурора, в Украине погибли 465 ребенка в результате вооруженной агрессии рф.