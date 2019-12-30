ООН: в океанах побільшало штормів, що загрожує серйознішими повенями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останні понад 30 років в океанах збільшилася кількість штормів, а більш високі хвилі можуть привести до більш серйозних повеней і берегової ерозії. Про це повідомили в ООН, передає УНН.
"Австралійські вчені виявили, що за останні 33 роки в океанах збільшилася кількість штормів: посилилася швидкість вітру і збільшилася висота хвиль", - вказали в ООН.
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Як зазначається, більш високі хвилі можуть привести до більш серйозних повеней і берегової ерозії, завдати шкоди морським спорудам і судам.
Нагадаємо, за даними ООН, 90% пластикового сміття потрапляє у Світовий океан з десяти річок.
Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн. Более высокие волны могут привести к более серьезным наводнениям и береговой эрозии, нанести ущерб морским сооружениям и судам pic.twitter.com/nvXs6rB982— ООН (@UnitedNationsRU) December 30, 2019