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ООН: в океанах побільшало штормів, що загрожує серйознішими повенями

ООН: в океанах побільшало штормів, що загрожує серйознішими повенями

Київ • УНН

 • 11231 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останні понад 30 років в океанах збільшилася кількість штормів, а більш високі хвилі можуть привести до більш серйозних повеней і берегової ерозії. Про це повідомили в ООН, передає УНН.

"Австралійські вчені виявили, що за останні 33 роки в океанах збільшилася кількість штормів: посилилася швидкість вітру і збільшилася висота хвиль", - вказали в ООН.

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Як зазначається, більш високі хвилі можуть привести до більш серйозних повеней і берегової ерозії, завдати шкоди морським спорудам і судам.

Нагадаємо, за даними ООН, 90% пластикового сміття потрапляє у Світовий океан з десяти річок.

Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн. Более высокие волны могут привести к более серьезным наводнениям и береговой эрозии, нанести ущерб морским сооружениям и судам pic.twitter.com/nvXs6rB982

— ООН (@UnitedNationsRU) December 30, 2019

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