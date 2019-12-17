ООН: 90% пластикового сміття потрапляє у Світовий океан з десяти річок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вчені з'ясували, що 90% всього пластикового сміття потрапляє у Світовий океан з десяти річок, серед яких 8 - протікають в Азії. Про це ООН повідомляє на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вчені виявили, що 90% всього пластикового сміття в Світовий океан приносять води всього 10 річок: вісім з них знаходяться в Азії (Янцзи, Інд, Хуанхе, Амур, Меконг, Ганг, Перл, Хай-Хе), дві (Нігер і Ніл) - в Африці", - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що, за оцінками, щорічно в Світовий океан потрапляють 8 млн тонн пластикових відходів.
Нагадаємо, в Китаї представили робота для сортування сміття.