ООН: в океанах стало больше штормов, что грозит более серьезными наводнениями

"Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн", - указали в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества - ООН

Как отмечается, более высокие волны могут привести к более серьезным наводнениям и береговой эрозии, нанести вред морским сооружениям и судам.

Напомним, по данным ООН, 90% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек.

Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн. Более высокие волны могут привести к более серьезным наводнением и береговой эрозии, нанести ущерб морским сооружениям и судам pic.twitter.com/nvXs6rB982