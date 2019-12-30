ООН: в океанах стало больше штормов, что грозит более серьезными наводнениями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последние более чем 30 лет в океанах увеличилось количество штормов, а более высокие волны могут привести к более серьезным наводнениям и береговой эрозии. Об этом сообщили в ООН, передает УНН.
"Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн", - указали в ООН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества - ООН
Как отмечается, более высокие волны могут привести к более серьезным наводнениям и береговой эрозии, нанести вред морским сооружениям и судам.
Напомним, по данным ООН, 90% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек.
Австралийские ученые обнаружили, что за последние 33 года в океанах увеличилось количество штормов: усилилась скорость ветра и увеличилась высота волн. Более высокие волны могут привести к более серьезным наводнением и береговой эрозии, нанести ущерб морским сооружениям и судам pic.twitter.com/nvXs6rB982- ООН (@UnitedNationsRU) December 30, 2019