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ООН: усі ворогуючі сторони в Алеппо можуть чинити воєнні злочини

ООН: усі ворогуючі сторони в Алеппо можуть чинити воєнні злочини

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. І повстанці, і урядові війська в сирійському місті Алеппо вчиняють дії, які можуть бути розцінені як військові злочини Про це заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Усі ворогуючі сторони в Алеппо чинять воєнні дії, які призводять до значних жертв серед цивільного населення, та створюють атмосферу терору для тих людей, які продовжують жити у місті”, — заявила Р.Шамдасані.

Як свідчить ООН, лише за минулих вихідні було задокументовано загибель внаслідок обстрілів повстанців більш ніж 30 цивільних осіб у західній частині міста, серед яких — десятеро дітей.

З іншого боку, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, внаслідок обстрілів з боку сил режиму протягом 29-30 жовтня у місті загинули 12 цивільних, включаючи двох дітей.

Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН на два тижні продовжила мандат на розслідування хімічних атак в Сирії.

 

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