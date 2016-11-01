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15 марта, 19:03 • 114793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165335 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137210 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112524 просмотра

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ООН: все враждующие стороны в Алеппо могут осуществлять военные преступления

ООН: все враждующие стороны в Алеппо могут осуществлять военные преступления

Киев • УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. И повстанцы, и правительственные войска в сирийском городе Алеппо совершают действия, которые могут быть расценены как военные преступления Об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Все враждующие стороны в Алеппо осуществляют военные действия, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения, и создают атмосферу террора для тех людей, которые продолжают жить в городе", - заявила Р.Шамдасани.

Как свидетельствует ООН, только за прошедшие выходные было задокументировано гибель в результате обстрелов повстанцев более 30 гражданских лиц в западной части города, среди которых - десять детей.

С другой стороны, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате обстрелов со стороны сил режима в течение 29-30 октября в городе погибли 12 гражданских, включая двух детей.

Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН на две недели продлил мандат на расследование химических атак в Сирии .

 

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