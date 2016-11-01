ООН: все враждующие стороны в Алеппо могут осуществлять военные преступления

"Все враждующие стороны в Алеппо осуществляют военные действия, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения, и создают атмосферу террора для тех людей, которые продолжают жить в городе", - заявила Р.Шамдасани.

Как свидетельствует ООН, только за прошедшие выходные было задокументировано гибель в результате обстрелов повстанцев более 30 гражданских лиц в западной части города, среди которых - десять детей.

С другой стороны, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате обстрелов со стороны сил режима в течение 29-30 октября в городе погибли 12 гражданских, включая двух детей.

Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН на две недели продлил мандат на расследование химических атак в Сирии .