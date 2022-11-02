ООН: температура в Європі зросла більш ніж вдвічі

Деталі

У спільному звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН і Служби зміни клімату Коперник Європейського Союзу вказано, що температура в європейському регіоні підвищується в середньому на 0,5 градуса Цельсія кожне десятиліття з 1991 року.

У результаті альпійські льодовики втратили товщину льоду на 30 метрів між 1997 і 2021 роками, тоді як крижаний покрив Гренландії швидко тане, сприяючи прискоренню підвищення рівня моря.

Минулого року Гренландія пережила танення та перші в історії зареєстровані опади на найвищій точці.

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І в доповіді попереджено, що незалежно від майбутніх рівнів глобального потепління, температура, ймовірно, продовжуватиме зростати по всій Європі зі швидкістю, яка перевищуватиме глобальні зміни середньої температури.

Додамо

В Антарктиді, яка є континентом, але не входить до шести регіонів, визначених Всесвітньою метеорологічною організацією, лише частина Західного Антарктичного півострова спостерігає швидке потепління.