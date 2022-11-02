ООН: температура в Европе выросла более чем вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последние три десятилетия температура в Европе выросла более чем вдвое, чем средняя мировая температура, демонстрируя самое быстрое повышение среди всех континентов на земле, сообщила ООН в среду.
О не информирует УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В совместном отчете Всемирной метеорологической организации ООН и Службы изменения климата Коперник Европейского Союза указано, что температура в европейском регионе повышается в среднем на 0,5 градуса Цельсия каждое десятилетие с 1991 года.
В результате альпийские ледники потеряли толщину льда на 30 метров между 1997 и 2021 годами, тогда как ледяной покров Гренландии быстро тает, способствуя ускорению повышения уровня моря.
В прошлом году Гренландия пережила таяние и первые в истории зарегистрированы осадки на самой высокой точке.
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И в докладе предупреждено, что вне зависимости от будущих уровней глобального потепления, температура, вероятно, будет продолжать расти по всей Европе со скоростью, превышающей глобальные изменения средней температуры.
Добавим
В Антарктиде, являющейся континентом, но не входящей в шесть регионов, определенных Всемирной метеорологической организацией, лишь часть Западного Антарктического полуострова наблюдает быстрое потепление.