ООН: температура в Европе выросла более чем вдвое

Детали

В совместном отчете Всемирной метеорологической организации ООН и Службы изменения климата Коперник Европейского Союза указано, что температура в европейском регионе повышается в среднем на 0,5 градуса Цельсия каждое десятилетие с 1991 года.

В результате альпийские ледники потеряли толщину льда на 30 метров между 1997 и 2021 годами, тогда как ледяной покров Гренландии быстро тает, способствуя ускорению повышения уровня моря.

В прошлом году Гренландия пережила таяние и первые в истории зарегистрированы осадки на самой высокой точке.

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И в докладе предупреждено, что вне зависимости от будущих уровней глобального потепления, температура, вероятно, будет продолжать расти по всей Европе со скоростью, превышающей глобальные изменения средней температуры.

Добавим

В Антарктиде, являющейся континентом, но не входящей в шесть регионов, определенных Всемирной метеорологической организацией, лишь часть Западного Антарктического полуострова наблюдает быстрое потепление.