Оновлення правил маркування пачок сигарет: в МОЗ розраховують, що в Україні на 10-15% менше будуть курити

В МОЗ розраховують, що оновлені графічні зображення на пачках сигарет з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки допоможе зменшити на 10-15% куріння серед населення України. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Якщо поглянути на світовий досвід, то, наприклад Австралія досягла щонайменше 12% зниження (куріння населення – ред.) після впровадження подібних ініціатив. Ми розраховуємо на те, що 10-15% - це адекватний рівень знищення після, того як такі подібні маркування будуть запровадженні - сказав Кузін.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України з 11 січня 2024 року виробники тютюнових виробів мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені медичні попередження.

"В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік, а такі маркування пачок показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, і мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", - йдеться в повідомленні.

Що зміниться:

· на 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду і наслідки куріння. Загалом затверджено 14 наборів таких медичних попереджень;

· на пачці буде розміщено QR-код з посиланням на сервіс Центру громадського здоров’я "Я кидаю курити". Сайт містить доказові дієві методи, які допоможуть кинути курити;

· людина, яка за день викурює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду куріння кожного разу, коли бере пачку, — це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік;

· 93% теперішніх курців помічають медичні попередження на пачках сигарет, а 54% курців задумувались через них про припинення куріння.

"Впровадження оновленого маркування – важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

11 липня, набули чинності норми Закону № 1978, які роблять антитютюнове законодавство України ще більш жорстким.