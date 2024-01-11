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Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 12:00  •  13163 просмотра

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Министерство здравоохранения Украины ожидает, что благодаря новым графическим предупреждениям на пачках сигарет, которые начнут действовать с 2024 года, уровень курения снизится на 10-15%.

В Минздраве рассчитывают, что обновленные графические изображения на пачках сигарет с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях поможет уменьшить на 10-15% курение среди населения Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Если взглянуть на мировой опыт, то, например Австралия достигла не менее 12% снижения (курения населения - ред.) после внедрения подобных инициатив. Мы рассчитываем на то, что 10-15% - это адекватный уровень уничтожения после, того как такие подобные маркировки будут введены

- сказал Кузин.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины с 11 января 2024 года производители табачных изделий должны размещать на упаковках с сигаретами обновленные медицинские предупреждения.

"В Украине курение уносит в среднем 130 000 жизней в год, а такие маркировки пачек показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, и должны усилить эффект антитабачных ограничений и побудить курильщиков к отказу от курения", - говорится в сообщении.

Что изменится:

-        на 65% площади упаковки будет размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предостерегающий о вреде и последствиях курения. Всего утверждено 14 наборов таких медицинских предупреждений;

-        на пачке будет размещен QR-код со ссылкой на сервис Центра общественного здоровья "Я бросаю курить". Сайт содержит доказательные действенные методы, которые помогут бросить курить;

-        человек, который за день выкуривает пачку сигарет, увидит предупреждение о вреде курения каждый раз, когда берет пачку, -  это по меньшей мере 20 раз в день и 7000 раз в год;

-        93% нынешних курильщиков замечают медицинские предупреждения на пачках сигарет, а 54% курильщиков задумывались из-за них о прекращении курения.

"Внедрение обновленной маркировки - важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, которая предусматривает комплекс мер по защите населения от вреда табачных изделий и электронных сигарет", - отмечается в сообщении.

Дополнение

11 июля, вступили в силу нормы Закона № 1978, которые делают антитабачное законодательство Украины еще более жестким.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоровье
Оновлення правил маркування пачок сигарет: в МОЗ розраховують, що в Україні на 10-15% менше будуть курити
Updating the rules for labeling cigarette packs: the Ministry of Health expects that 10-15% fewer people will smoke in Ukraine
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Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что благодаря новым графическим предупреждениям на пачках сигарет, которые начнут действовать с 2024 года, уровень курения снизится на 10-15%.

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