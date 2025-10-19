Оновлена штурмова гвинтівка M7 представлена у США: що відомо про характеристики

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 10206 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 28400 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 43457 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 41541 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 44084 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51894 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71319 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48162 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49828 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37221 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.3м/с
80%
748мм
Популярнi новини
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 14714 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17665 перегляди
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19 жовтня, 05:33 • 4604 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 12508 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11681 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11860 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 102712 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 124948 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 148654 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 112995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17832 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 29327 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 45553 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49816 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 77390 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

Оновлена штурмова гвинтівка M7 представлена у США: що відомо про характеристики

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Компанія SIG Sauer презентувала оновлену версію штурмової гвинтівки M7 на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні. Нова зброя стала легшою завдяки полегшенню рухомих частин затворної групи та зменшенню товщини ствола.

Оновлена штурмова гвинтівка M7 представлена у США: що відомо про характеристики

У США представили оновлену версію штурмової гвинтівки M7. Це сталось під час виставки AUSA 2025 у Вашингтоні: зброю представила компанія SIG Sauer в межах програми Next Generation Squad Weapons (NGSW). Про це повідомляє УНН з посиланням на armyrecognition.com.

Деталі

Варіант Enhanced Rifle із 13,5-дюймовим стволом важить 7,6 фунта (3,45 кг), а варіант Carbine із 10-дюймовим стволом - 7,3 фунта (3,3 кг).

З метою досягнення нової маси зброї розробники полегшили рухомі частини затворної групи, а також зменшили товщину ствола. При цьому не були порушені теплова стійкість і надійність даної зброї.

Також з гвинтівки зняли складний приклад, бо військові вважали, що він не був критично необхідним. Водночас нова версія гвинтівки отримала коротший глушник і тепловий кожух, що покращує баланс даної зброї.

Нагадаємо

У Китаї створили електромагнітну гвинтівку, здатну вести вогонь зі швидкістю до 3000 пострілів за хвилину. Це у п’ять разів швидше, ніж у АК-47.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Вашингтон
Китай
Сполучені Штати Америки