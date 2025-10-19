Оновлена штурмова гвинтівка M7 представлена у США: що відомо про характеристики
Київ • УНН
Компанія SIG Sauer презентувала оновлену версію штурмової гвинтівки M7 на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні. Нова зброя стала легшою завдяки полегшенню рухомих частин затворної групи та зменшенню товщини ствола.
У США представили оновлену версію штурмової гвинтівки M7. Це сталось під час виставки AUSA 2025 у Вашингтоні: зброю представила компанія SIG Sauer в межах програми Next Generation Squad Weapons (NGSW). Про це повідомляє УНН з посиланням на armyrecognition.com.
Деталі
Варіант Enhanced Rifle із 13,5-дюймовим стволом важить 7,6 фунта (3,45 кг), а варіант Carbine із 10-дюймовим стволом - 7,3 фунта (3,3 кг).
З метою досягнення нової маси зброї розробники полегшили рухомі частини затворної групи, а також зменшили товщину ствола. При цьому не були порушені теплова стійкість і надійність даної зброї.
Також з гвинтівки зняли складний приклад, бо військові вважали, що він не був критично необхідним. Водночас нова версія гвинтівки отримала коротший глушник і тепловий кожух, що покращує баланс даної зброї.
Нагадаємо
У Китаї створили електромагнітну гвинтівку, здатну вести вогонь зі швидкістю до 3000 пострілів за хвилину. Це у п’ять разів швидше, ніж у АК-47.