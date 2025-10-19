Обновленная штурмовая винтовка M7 представлена в США: что известно о характеристиках
Киев • УНН
Компания SIG Sauer представила обновленную версию штурмовой винтовки M7 на выставке AUSA 2025 в Вашингтоне. Новое оружие стало легче благодаря облегчению подвижных частей затворной группы и уменьшению толщины ствола.
В США представили обновленную версию штурмовой винтовки M7. Это произошло во время выставки AUSA 2025 в Вашингтоне: оружие представила компания SIG Sauer в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW). Об этом сообщает УНН со ссылкой на armyrecognition.com.
Детали
Вариант Enhanced Rifle с 13,5-дюймовым стволом весит 7,6 фунта (3,45 кг), а вариант Carbine с 10-дюймовым стволом — 7,3 фунта (3,3 кг).
С целью достижения новой массы оружия разработчики облегчили подвижные части затворной группы, а также уменьшили толщину ствола. При этом не были нарушены тепловая стойкость и надежность данного оружия.
Также с винтовки сняли складной приклад, потому что военные считали, что он не был критически необходимым. В то же время новая версия винтовки получила более короткий глушитель и тепловой кожух, что улучшает баланс данного оружия.
Напомним
В Китае создали электромагнитную винтовку, способную вести огонь со скоростью до 3000 выстрелов в минуту. Это в пять раз быстрее, чем у АК-47.