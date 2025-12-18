Омбудсменка пропонує збільшити штрафи за порушення мовного закону
Київ • УНН
Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону. Вона вважає, що чинні розміри стягнень не забезпечують превентивного ефекту та не стимулюють усунення правопорушень.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.
Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб'єктів правопорушень до їхнього усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства", – наголосила Уповноважена.
За її словами, упродовж останніх років кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації.
Омбудсменка переконана, що низький рівень відповідальності створює у порушників відчуття безкарності – люди перестали сприймати вимоги закону як обов'язкові.
Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб'єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм
