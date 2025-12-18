Омбудсменка пропонує збільшити штрафи за порушення мовного закону

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.

Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб'єктів правопорушень до їхнього усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства", – наголосила Уповноважена.