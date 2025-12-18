Омбудсменка пропонує збільшити штрафи за порушення мовного закону

$42.340.15
14:57 • 1250 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 3410 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 12666 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 18849 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 8788 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 14544 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15783 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14787 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22490 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30793 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 982 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 18831 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15753 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 54124 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 52264 перегляди
Омбудсменка пропонує збільшити штрафи за порушення мовного закону

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону. Вона вважає, що чинні розміри стягнень не забезпечують превентивного ефекту та не стимулюють усунення правопорушень.

Омбудсменка пропонує збільшити штрафи за порушення мовного закону

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.

Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб'єктів правопорушень до їхнього усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства", – наголосила Уповноважена.

- наголосила Івановська.

За її словами, упродовж останніх років кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації.

Омбудсменка переконана, що низький рівень відповідальності створює у порушників відчуття безкарності – люди перестали сприймати вимоги закону як обов'язкові.

Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб'єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм

- пояснила Олена Івановська.

У Києві 40% вчителів на перервах спілкуються не українською – Офіс мовного омбудсмена08.11.25, 22:00 • 8171 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Олена Івановська
Кабінет Міністрів України
Україна