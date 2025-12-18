Омбудсмен предлагает увеличить штрафы за нарушение языкового закона
Елена Ивановская обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона. Она считает, что действующие размеры взысканий не обеспечивают превентивного эффекта и не стимулируют устранение правонарушений.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению. В ряде случаев уплата штрафа менее обременительна, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства", – подчеркнула Уполномоченная.
По ее словам, в последние годы количество обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства растет, в частности в сферах обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации.
Омбудсмен убеждена, что низкий уровень ответственности создает у нарушителей ощущение безнаказанности – люди перестали воспринимать требования закона как обязательные.
Символические штрафы несоизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм
