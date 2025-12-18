Омбудсмен предлагает увеличить штрафы за нарушение языкового закона

$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 1126 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 3190 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12545 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18693 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8654 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14445 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15732 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14769 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22463 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30784 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 38262 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 14063 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18 декабря, 05:44 • 11598 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 22658 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15558 просмотра
публикации
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 876 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 18693 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15671 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 54088 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 52231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15671 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 25226 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 24647 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 31518 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36909 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
9К720 Искандер

Омбудсмен предлагает увеличить штрафы за нарушение языкового закона

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Елена Ивановская обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона. Она считает, что действующие размеры взысканий не обеспечивают превентивного эффекта и не стимулируют устранение правонарушений.

Омбудсмен предлагает увеличить штрафы за нарушение языкового закона

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом она сообщила в Facebook, пишет УНН.

Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению. В ряде случаев уплата штрафа менее обременительна, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства", – подчеркнула Уполномоченная.

- подчеркнула Ивановская.

По ее словам, в последние годы количество обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства растет, в частности в сферах обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации.

Омбудсмен убеждена, что низкий уровень ответственности создает у нарушителей ощущение безнаказанности – люди перестали воспринимать требования закона как обязательные.

Символические штрафы несоизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм

- объяснила Елена Ивановская.

В Киеве 40% учителей на переменах общаются не на украинском – Офис языкового омбудсмена08.11.25, 22:00 • 8171 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Елена Ивановская
Кабинет Министров Украины
Украина