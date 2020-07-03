Омбудсмен: з початку року від обстрілів на Донбасі загинули 11 мирних жителів

ukru
Ексклюзив
11:44 • 4465 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 64990 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 107309 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 109941 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168603 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140074 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147772 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148749 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129374 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183308 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 38391 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 127734 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113949 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 114167 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102559 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 4525 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 65047 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 107321 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 109954 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 589 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105908 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106436 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124035 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140481 перегляди
Актуальне
Омбудсмен: з початку року від обстрілів на Донбасі загинули 11 мирних жителів

Омбудсмен: з початку року від обстрілів на Донбасі загинули 11 мирних жителів

Київ • УНН

 • 9888 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відреагувала на обстріл з боку незаконних збройних формувань, через який загинула жителька смт Зайцеве на Донеччині, а також закликала міжнародну спільноту засудити дії країни-агресора. Загалом же з початку року це вже 11 жертва обстрілів серед цивільного населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.

"Російська Федерація вкотре порушуючи Мінські домовленості, демонструє світові свою агресивну окупаційну політику та небажання припиняти вогонь на Сході України, через що мирні мешканці продовжують гинути від ворожих куль. Це необхідно негайно припинити!" - заявила Омбудсман.

Вказано, що Денісова висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вона повідомила, що з початку 2020 року це вже 11 жертва обстрілів серед цивільного населення. А загалом з початку російської агресії на Сході країни втрачено понад 13 тисяч співгромадян.

"Своїми діями агресор знову порушив головне право людини – право на життя, закріплене Конституцією України та ст.2 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Закликаю представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій рішуче засудити дії агресора та об'єднати зусилля, аби змусити РФ дотримуватися IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни - не допускати насилля над життям та особистістю, зокрема всіх видів вбивств, завдання каліцтв, жорстокого поводження й тортур", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася

На світанку окупанти вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. У результаті загинула мирна жителька. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32