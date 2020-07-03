Омбудсмен: з початку року від обстрілів на Донбасі загинули 11 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відреагувала на обстріл з боку незаконних збройних формувань, через який загинула жителька смт Зайцеве на Донеччині, а також закликала міжнародну спільноту засудити дії країни-агресора. Загалом же з початку року це вже 11 жертва обстрілів серед цивільного населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.
"Російська Федерація вкотре порушуючи Мінські домовленості, демонструє світові свою агресивну окупаційну політику та небажання припиняти вогонь на Сході України, через що мирні мешканці продовжують гинути від ворожих куль. Це необхідно негайно припинити!" - заявила Омбудсман.
Вказано, що Денісова висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вона повідомила, що з початку 2020 року це вже 11 жертва обстрілів серед цивільного населення. А загалом з початку російської агресії на Сході країни втрачено понад 13 тисяч співгромадян.
"Своїми діями агресор знову порушив головне право людини – право на життя, закріплене Конституцією України та ст.2 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Закликаю представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій рішуче засудити дії агресора та об'єднати зусилля, аби змусити РФ дотримуватися IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни - не допускати насилля над життям та особистістю, зокрема всіх видів вбивств, завдання каліцтв, жорстокого поводження й тортур", - наголосила Денісова.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася.
На світанку окупанти вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. У результаті загинула мирна жителька. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.