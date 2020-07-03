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За фактом загибелі літньої жінки під час обстрілу Зайцевого відкрито провадження

За фактом загибелі літньої жінки під час обстрілу Зайцевого відкрито провадження

Київ • УНН

 • 9531 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. За фактом загибелі літньої жінки під час обстрілу Зайцевого бойовиками зранку 3 липня відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Бахмутського відділу поліції Донецької області, передає УНН.

“Сьогодні, 3 липня, близько 06:00 жительку селища Зайцевого було смертельно поранено під час обстрілу бойовиків. У той момент жінка знаходилася на власному подвір’ї... За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)”, — повідомили поліцейські.

Зі слів правоохоронців, наразі на місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Правоохоронці документують наслідки події та надають допомогу мешканцям.

Як повідомляв УНН, 3 липня, на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження.

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