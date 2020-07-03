По факту гибели пожилой женщины во время обстрела Зайцевого открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По факту гибели пожилой женщины во время обстрела Зайцевого боевиками утром 3 июля открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области, передает УНН.
“Сегодня, 3 июля, около 06:00 жительница поселка Зайцевого была смертельно ранена во время обстрела боевиков. В тот момент женщина находилась в собственном дворе... По факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)”, — сообщили полицейские.
По словам правоохранителей, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Правоохранители документируют последствия события и оказывают помощь жителям.
Как сообщал УНН, 3 июля, на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения.