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У Зайцевому внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

У Зайцевому внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу у Зайцевому Донецької області загинула мирна жителька. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.

"Сьогодні, 3 липня, на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що окупанти вкотре "відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Нагадаємо, 2 липня бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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