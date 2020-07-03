В Зайцево в результате вражеского обстрела погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
"Сегодня, 3 июля, на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз "открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".
Напомним, 2 июля боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.