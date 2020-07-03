В Зайцево в результате вражеского обстрела погибла женщина

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 54404 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 75601 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 113674 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124384 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119984 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104825 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Зайцево в результате вражеского обстрела погибла женщина

В Зайцево в результате вражеского обстрела погибла женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 3 июля, на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз "открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

Напомним, 2 июля боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.

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