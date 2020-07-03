ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. 2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах наших захисників неподалік Луганського. Також, противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети”, — написали у штабі.
У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік Кам’янки ворог використав проти наших воїнів 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського — спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Крім того, вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.
“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний”, — повідомили військові.
“Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника”, — йдеться у повідомленні штабу.
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“Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями”, — додали військовослужбовці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського.
Також з мінометів калібру 120-мм окупанти декілька разів обстріляли українські оборонні укріплення біля Хутору Вільний і Південного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” агресор задіяв 120-ти та 82-х мм міномети і гранатомети на підступах до Авдіївки, а автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Кам’янки. Ще один факт застосування зброї зафіксовано на Приазов’ї — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах неподалік Водяного.
За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, резюмували військові.
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