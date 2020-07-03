ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам наших защитников неподалеку Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы”, — написали в штабе.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко Каменки враг использовал против наших воинов 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского — сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное.

“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и была оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное”, — сообщили военные.

“Такие коварные действия агрессора без ответа не остались — огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика”, — говорится в сообщении штаба.

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“С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения запрещенного Минскими договоренностями”, — добавили военнослужащие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по нашим опорным пунктам на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления у Хутору Вольного и Южного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” агрессор задействовал 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевке, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Водяного.

За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, резюмировали военные.

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