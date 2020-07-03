Окупанти Луганщини влаштували перестрілку зі своїм дезертиром: задіяли РПГ та гранати - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За даними розвідки, 28 червня в населеному пункті Любимівка, що на тимчасово окупованій території Луганської області, представники так званого “МВС ЛНР” затримали колишнього “ополченця”, який втік з військових формувань окупаційних військ Російської Федерації. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
Так, під час полювання на свого дезертира той розпочав перестрілку і застрелив двох так званих “міліціонерів” та намагався вивести і сховати їхні трупи відрубавши їм кінцівки, для того, щоб тіла помістилися в багажник автомобіля, повідомили у штабі.
“Так звана “міліція” відправила на другу спробу затримання бійців “батальйону спеціального призначення „Беркут“. Ополченець так не хотів повертатися до незаконних збройних формувань, що відкрив вогонь по „Беркутівцям“, з РПГ та закидав їх гранатами. Ті ганебно втекли залишивши зброю. Затримати розлюченого дезертира змогла лише третя група представників незаконної влади. Непевно у колишнього „ополченця“ вже не було чим відбиватися”, — написали українські військовослужбовці.
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“Відомо, що жертвами „ополченця“, які були в складі першої групи „МВС ЛНР“ стали Бікінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 р.н., та Чумаков Сергій Сергійович, 20.09.1984 р.н. Обидва присутні в БД „Миротворець“”, — резюмували у повідомленні штабу.
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