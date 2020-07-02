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Кожну з бригад українських військових в районі ООС підсилюватимуть Javelin - Хомчак

Кожну з бригад українських військових в районі ООС підсилюватимуть Javelin - Хомчак

Київ • УНН

 • 10878 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У подальшому кожну з бригад українських військових, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть протитанковими ракетними комплексами "Джавелін" (Javelin). Про це заявив в інтерв’ю АрміяІnform Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає УНН.

"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами", - вказав Хомчак.

Нагадаємо, у червні для потреб Збройних сил України, в межах проекту за програмою уряду США, надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

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