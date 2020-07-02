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Каждую из бригад украинских военных в районе ООС будут усиливать Javelin - Хомчак

Каждую из бригад украинских военных в районе ООС будут усиливать Javelin - Хомчак

Киев  •  УНН

 • 10867 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В дальнейшем каждую из бригад украинских военных, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин" (Javelin). Об этом заявил в интервью АрмияІnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН.

"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелин". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу только, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелин", - указал Хомчак.

Напомним, в июне для нужд Вооруженных сил Украины, в рамках проекта по программе правительства США, поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

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