Каждую из бригад украинских военных в районе ООС будут усиливать Javelin - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В дальнейшем каждую из бригад украинских военных, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин" (Javelin). Об этом заявил в интервью АрмияІnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН.
"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелин". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу только, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелин", - указал Хомчак.
Напомним, в июне для нужд Вооруженных сил Украины, в рамках проекта по программе правительства США, поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.