ООС: бойовики на Донбасі з метою провокації використали психічно хворого росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації у спробах дискредитації українських бійців спробували підставити під вогонь цивільного громадянина РФ з психічними розладами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“15 березня 2020 року на позиції однієї з українських бригад зі сторони позицій противника вийшов цивільний чоловік, одягнений у військовий бушлат. Весь час, поки чоловік переміщався між позиціями, зі сторони збройних формувань Російської Федерації за ним спостерігали декілька осіб. Українськими військовими чоловіка було затримано та передано до органів Служби безпеки України”, — повідомили в пресцентрі.
Зазначається, що згаданий чоловік — громадянин РФ, який біля місяця тому прибув з Ростова-на-Дону на тимчасово окуповану територію Донецької області для пошуку роботи. Не знайшовши роботи і не маючи де жити, дана особа декілька разів затримувалась так званими “правоохоронними” органами окупаційної адміністрації.
Після останнього попередження зазначений громадянин вирішив перейти на підконтрольну Уряду України територію. Затриманий зазначив, що має психічні розлади.
“Очевидно, що окупаційний режим вирішив використати психічно хвору людину у своїх злочинних цілях. Так, замість того, щоб надати можливість перетнути КПВВ, чоловіка було доставлено на передові позицій і вдягнуто у старий бушлат, щоб здалеку зробити його схожим на бойовика. Після цього, військовослужбовці окупаційно-терористичних військ просто випхали нещасного з окопів і направили його в бік українських позицій. Розрахунок противника був простий та нелюдяний: спровокувати українських захисників на вогонь, а потім звинуватити підрозділи Об’єднаних сил у навмисному вбивстві цивільної особи — громадянина РФ”, — зазначили у штабі.
Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, командування російських окупаційних військ, під приводом запобігання розповсюдження коронавірусу, планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів бойовиків, через що серед останніх збільшилась кількість дезертирів.