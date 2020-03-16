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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101829 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104965 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106963 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105830 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ООС: боевики на Донбассе с целью провокации использовали психически больного россиянина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации в попытках дискредитации украинских бойцов попытались подставить под огонь гражданского гражданина РФ с психическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"15 марта 2020 года на позиции одной из украинских бригад со стороны позиций противника вышел гражданский мужчина, одетый в военный бушлат. Все время, пока мужчина перемещался между позициями, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации за ним наблюдали несколько человек. Украинскими военными мужчина был задержан и передан в органы Службы безопасности Украины", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что упомянутый человек - гражданин РФ, около месяца назад прибыл из Ростова-на-Дону на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Не найдя работы и не имея где жить, данное лицо несколько раз задерживалась так называемыми "правоохранительными" органами оккупационной администрации.

После последнего предупреждения указанный гражданин решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Задержанный отметил, что имеет психические расстройства.

"Очевидно, что оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Так, вместо того, чтобы предоставить возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого, военнослужащие оккупационно-террористических войск просто выпихнули несчастного из окопов и направили его в сторону украинских позиций. Расчет противника был прост и бесчеловечен: спровоцировать украинских защитников на огонь, а затем обвинить подразделения Объединенных сил в преднамеренном убийстве гражданского лица - гражданина РФ", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений боевиков, из-за чего среди последних увеличилось количество дезертиров.

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