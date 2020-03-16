Бойовики на Донбасі дезертирують на фоні ситуації з коронавірусом - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За даними розвідки, командування російських окупаційних військ, під приводом запобігання розповсюдження коронавірусу, планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів бойовиків, через що серед останніх збільшилась кількість дезертирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За повідомленням ГУР МОУ, командування російських окупаційних військ, під приводом запобігання розповсюдження коронавірусу, планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів. У зв’язку з цим у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК збільшилась кількість російських найманців, які самовільно залишають місця несення служби, у т.ч. зі зброєю", - повідомили у МОУ.
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За даними Міноборони, для пошуку дезертирів задіяно оперативно-пошукові групи із залученням представників силових структур так званих "республік". Для уникнення розголосу в ЗМІ, зазначені заходи проводяться під виглядом планових тренувань з пошуку військовослужбовців за сигналом "Кольцо" та заходів з протидії тероризму.
Нагадаємо, що на КПВВ у районі проведення ООС відсьогодні вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на тлі ситуації з коронавірусом.