У зоні ООС відсьогодні діють обмеження щодо перетину КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення операції Об’єднаних сил відсьогодні вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на тлі ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 з 00:00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі, з вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень.
Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень, додали у штабі.
Нагадаємо, Україна закрила кордон для іноземців.