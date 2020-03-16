В зоне ООС с сегодняшнего дня действуют ограничения относительно пересечения КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил с сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 с 00:00 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, с указанного времени будет приостановлено пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.
В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории через линию разграничения на временно оккупированных территориях. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений, добавили в штабе.
Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев.