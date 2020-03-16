В зоне ООС с сегодняшнего дня действуют ограничения относительно пересечения КПВВ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104594 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109231 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107878 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117471 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101811 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106037 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106793 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 107000 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112414 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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4 марта, 18:57 • 109904 просмотра
Актуальное
В зоне ООС с сегодняшнего дня действуют ограничения относительно пересечения КПВВ

В зоне ООС с сегодняшнего дня действуют ограничения относительно пересечения КПВВ

Киев  •  УНН

 • 13313 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил с сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 с 00:00 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, с указанного времени будет приостановлено пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории через линию разграничения на временно оккупированных территориях. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений, добавили в штабе.

Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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