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Данілов розповів, як коронавірус потрапив на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, служби зовнішньої розвідки й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже зареєстровані випадки поширення коронавірусу", - сказав Данілов.

Також Данілов розповів, як сталося зараження на Донбасі.

"Більше того, ми розуміємо звідки цей випадок взявся. Жінка, яка хвора повернулася через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі з Москви й у такий спосіб все там відбувалося", - розповів Данілов.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.

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