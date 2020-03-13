Данілов розповів, як коронавірус потрапив на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, служби зовнішньої розвідки й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже зареєстровані випадки поширення коронавірусу", - сказав Данілов.
Також Данілов розповів, як сталося зараження на Донбасі.
"Більше того, ми розуміємо звідки цей випадок взявся. Жінка, яка хвора повернулася через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі з Москви й у такий спосіб все там відбувалося", - розповів Данілов.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.