Аваков: маємо попередню інформацію про 12 випадків коронавірусу в окупованій Горлівці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу. Про це на виїзному засіданні уряду повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян на 100% пунктів пропуску... І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль. Зараз ми маємо попередню інформацію про 12 випадків коронавірусу, що розповсюджений у Горлівці. Тому ми повинні зробити контроль", - сказав Аваков.
За словами міністра, повинні бути обмеження на час дії карантину.
"Якщо громадянин України мешкає у Горлівці і має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповані території України, поки діє карантин", - додав міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зареєстровано лише три випадки інфікування COVID-19 – МОЗ.