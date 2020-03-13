В Україні зареєстровано лише три випадки інфікування COVID-19 – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні, станом на ранок 13 березня, зареєстровано три випадки COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на ранок 13 березня, в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. У Чернівецькій області – два випадки та у Житомирській – один", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, у Чернівцях було зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні.