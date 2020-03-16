Боевики на Донбассе дезертируют на фоне ситуации с коронавирусом - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По данным разведки, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений боевиков, из-за чего среди последних увеличилось количество дезертиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По сообщению ГУР МОУ, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилась количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием", - сообщили в МОУ.
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По данным Минобороны, для поиска дезертиров задействовано оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур так называемых "республик". Во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.
Напомним, что на КПВВ в районе проведения ООС с сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом.