Боевики на Донбассе дезертируют на фоне ситуации с коронавирусом - разведка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98462 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104984 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104037 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100623 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105145 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106619 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики на Донбассе дезертируют на фоне ситуации с коронавирусом - разведка

Боевики на Донбассе дезертируют на фоне ситуации с коронавирусом - разведка

Киев  •  УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. По данным разведки, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений боевиков, из-за чего среди последних увеличилось количество дезертиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По сообщению ГУР МОУ, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилась количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием", - сообщили в МОУ.

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По данным Минобороны, для поиска дезертиров задействовано оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур так называемых "республик". Во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.

Напомним, что на КПВВ в районе проведения ООС с сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом.

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