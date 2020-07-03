Ситуація на Донбасі різко загострилася – Міноборони

ukru
12:11 • 12152 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 35481 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 85591 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 112660 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 114963 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170302 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141001 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148298 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148801 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129401 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 49022 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 130593 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 116790 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 117011 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 106614 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 12059 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 35381 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 85508 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 112640 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 114943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 10038 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107017 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107414 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124940 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141326 перегляди
Актуальне
Ситуація на Донбасі різко загострилася – Міноборони

Ситуація на Донбасі різко загострилася – Міноборони

Київ • УНН

 • 20151 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. З початку доби обстановка на Донбасі різко загострилася: окрім 12 прицільних обстрілів українських позицій, окупанти застосували міномети по населеному пункту Зайцеве. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно, з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве", - повідомив Гуцуляк.

Так, внаслідок обстрілу окупантами з мінометів калібру 82-мм по населеному пункту Зайцеве, загинула місцева жителька 1940 року народження.

"Загалом лише з близько 5:00 до 8:00 ранку, російсько-окупаційні війська випустили по позиціях українських героїв на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-го та 22 міни 82-го калібрів, здійснили 40 пострілів з артилерії 122-го калібру", - проінформував Гуцуляк.

Окупанти, за його інформацією, вели обстріли з мінометів різних калібрів в районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове. Зокрема, після 5:40 в районі Новотошківського окупанти окрім мінометів вели вогонь з артилерії. Також зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння поблизу н.п. Водяне, Хутір Вільний, Новотошківське, Авдіївка, Кам’янка та Старогнатівка.

"Захисники України, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок щільного ворожого вогню серед наших героїв-оборонців немає", - додав Гуцуляк.

Втрати окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо, 2 липня бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32