Ситуація на Донбасі різко загострилася – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. З початку доби обстановка на Донбасі різко загострилася: окрім 12 прицільних обстрілів українських позицій, окупанти застосували міномети по населеному пункту Зайцеве. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно, з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве", - повідомив Гуцуляк.
Так, внаслідок обстрілу окупантами з мінометів калібру 82-мм по населеному пункту Зайцеве, загинула місцева жителька 1940 року народження.
"Загалом лише з близько 5:00 до 8:00 ранку, російсько-окупаційні війська випустили по позиціях українських героїв на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-го та 22 міни 82-го калібрів, здійснили 40 пострілів з артилерії 122-го калібру", - проінформував Гуцуляк.
Окупанти, за його інформацією, вели обстріли з мінометів різних калібрів в районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове. Зокрема, після 5:40 в районі Новотошківського окупанти окрім мінометів вели вогонь з артилерії. Також зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння поблизу н.п. Водяне, Хутір Вільний, Новотошківське, Авдіївка, Кам’янка та Старогнатівка.
"Захисники України, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок щільного ворожого вогню серед наших героїв-оборонців немає", - додав Гуцуляк.
Втрати окупантів наразі уточнюються.
Нагадаємо, 2 липня бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.