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Омбудсмен: с начала года от обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 9883 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований, из-за которого погибла жительница пгт Зайцево в Донецкой области, а также призвала международное сообщество осудить действия страны-агрессора. В целом же с начала года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"Российская Федерация в очередной раз нарушая Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть от вражеских пуль. Это необходимо немедленно прекратить!" - заявила омбудсмен.

Указано, что Денисова выразила искренние соболезнования родным и близким погибшей. Она сообщила, что с начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. А всего с начала российской агрессии на Востоке страны потеряно более 13 тысяч граждан.

"Своими действиями агрессор снова нарушил главное право человека - право на жизнь, закрепленное Конституцией Украины и ст.2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Призываю представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны - не допускать насилия над жизнью и личностью, в частности всех видов убийств, причинение увечий, жестокого обращения и пыток", - отметила Денисова.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась.

На рассвете оккупанты раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате погибла мирная жительница. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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