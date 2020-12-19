Олімпіада-2020: сума витрат на проведення Ігор у Токіо в 2021 році складе - понад 15 млрд доларів

За її даними, більшу частину витрат (721 млрд ієн — близько 6,9 млрд доларів), візьме на себе організаційний комітет “Токіо-2020”. Решту суми сплатять токійська влада (702 млрд ієн — близько 6,7 млрд) і уряд Японії (221 млрд ієн — близько 2,1 млрд). При цьому обсяг видатків, що необхідний на перенесення проведення змагань з 2020 на 2021 рік, склав 294 млрд ієн (близько 2,8 млрд). Крім того, на здійснення заходів щодо запобігання заражень коронавірусом на Іграх буде відведено 96 млрд ієн (близько 929 млн).

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Ігор “Токіо-2020” збережена.

У червні оргкомітет Ігор в Токіо офіційно виступив за спрощення формату проведення змагань в наступному році.

Нагадаємо, за оцінкою японської страхової компанії Daiichi Life, фінансові втрати Японії через перенесення Олімпіади складуть більше 29 млрд доларів. Професор університету Кансай Кацухіро Міямото вважає, що річна відстрочка Ігор обійдеться країні в районі 7 млрд.