Олимпиада-2020: сумма расходов на проведение Игр в Токио в 2021 году составит - свыше 15 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сумма расходов, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен (15,4 млрд долларов США). Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники, отмечает УНН.
По ее данным, большую часть расходов (721 млрд иен — около 6,9 млрд долларов), возьмет на себя организационный комитет “Токио-2020”. Оставшуюся сумму оплатят токийские власти (702 млрд иен — около 6,7 млрд) и правительство Японии (221 млрд иен — около 2,1 млрд). При этом объем расходов, потребовавшийся на перенос проведения соревнований с 2020 на 2021 год, составил 294 млрд иен (около 2,8 млрд). Кроме того, на осуществление мер по предотвращению заражений коронавирусом на Играх будет отведено 96 млрд иен (около 929 млн).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр “Токио-2020” сохранено.
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.
Напомним, по оценке японской страховой компании Daiichi Life, финансовые потери Японии из-за переноса Олимпиады составят более 29 млрд долларов. Профессор университета Кансай Кацухиро Миямото полагает, что годовая отсрочка Игр обойдется стране в районе 7 млрд.